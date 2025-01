Israël en guerre : Donald Trump fait pression sur l’Égypte et la Jordanie pour qu’ils accueillent les civils gazaouis

Lors d’un entretien avec des journalistes à bord d’Air Force One, le président des États-Unis, Donald Trump, a encore affirmé son souhait de déplacer les civils gazaouis en Égypte et en Jordanie, déclarant avoir discuté de ce plan avec le président égyptien, Abdel Fattah el-Sisi.

« J’aimerais qu’ils vivent dans un endroit où ils peuvent vivre sans perturbations, sans révolution et sans violence. Quand on regarde la bande de Gaza, on se rend compte que c’est un enfer depuis de nombreuses années… Il y a eu plusieurs civilisations dans cette bande. Tout n’a pas commencé ici. Tout a commencé des milliers d’années auparavant, et la violence y a toujours été associée. On pourrait trouver des gens qui vivent dans des zones beaucoup plus sûres, peut-être même beaucoup plus agréables, peut-être même beaucoup plus confortables« , a indiqué Donald Trump.

Le président américain a également déclaré qu’il espérait que le président égyptien accepterait d’accueillir les civils gazaouis et a souligné que les États-Unis avaient fourni une aide importante à l’Égypte et qu’il était sûr qu’Abdel Fattah el-Sisi, qu’il considérait comme un ami, pourrait apporter son aide.

Donald Trump a aussi informé avoir discuté de ce projet avec le roi Abdallah II de Jordanie, en espérant que lui aussi aidera à l’accueil des civils gazaouis dans son pays.

« Je lui ai dit que je veux que vous en accueilliez davantage, car quand je regarde Gaza maintenant, c’est le chaos, c’est vraiment le chaos« , a affirmé le président des États-Unis.

Néanmoins, ce plan ambitieux et sans précédant de Donald Trump suscite pour le moment des réactions négatives au Moyen-Orient : L’Égypte et la Jordanie ont clairement indiqué dimanche dans des déclarations officielles, qu’elles s’opposaient aux initiatives visant à transférer les palestiniens de la bande de Gaza. L’Autorité palestinienne a également catégoriquement rejeté cette idée et l’a condamnée.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 90 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités