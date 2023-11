Israël en guerre : Israël a proposé au Hamas « une option » pour prolonger la trêve, un accord devrait être conclu rapidement

Selon les informations de Reuters, Eylon Levy, un porte-parole du gouvernement israélien, a annoncé qu’Israël a proposé « une option » au Hamas pour prolonger le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, qui doit s’achever demain matin.

« Nous voulons recevoir 50 otages supplémentaires au-delà de cette nuit », a déclaré Eylon Levy.

Des sources égyptiennes ont également déclaré à l’agence de presse londonienne Reuters que « les négociateurs sont proches d’un accord concernant la prolongation du cessez-le-feu« . Les discussions portent sur une prolongation d’une trêve de deux jours dans la bande de Gaza, au cours desquelles 20 otages israéliens seront libérés en deux phases, dix à chaque fois.

Il y a une heure, I24NEWS a d’ailleurs informé qu’un accord entre Israël et le Hamas serait sur le point d’être conclu.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. 178 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités