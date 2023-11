Israël en guerre : le Qatar annonce que l’accord entre Israël et le Hamas pour une trêve à Gaza a été prolongé de deux jours

Majed Al-Ansari, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a annoncé il y a quelques minutes sur son compte X (anciennement Twitter) qu’un « accord a été conclu pour prolonger la trêve humanitaire de deux jours dans la bande de Gaza ».

Le Hamas a également confirmé à l’AFP, que la trêve à Gaza sera prolongée jusqu’à jeudi matin après avoir indiqué « travailler à une nouvelle liste d’otages » à libérer.

Plus tôt dans l’après-midi, des sources égyptiennes ont affirmé à l’agence de presse londonienne Reuters, Les discussions concernant la prolongation du cessez-le-feu dans l’enclave palestinienne, portent sur une prolongation d’une trêve de deux jours dans la bande de Gaza, au cours desquelles 20 otages israéliens seront libérés en deux phases, dix à chaque fois.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. 178 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités