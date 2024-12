Israël en guerre : Israël Katz va imposer des sanctions économiques contre une campagne de financement du Hezbollah

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé aujourd’hui qu’il va imposer des sanctions économiques à une campagne de dons menée par le Hezbollah pour les terroristes victimes de l’explosion des bipeurs en septembre.

La campagne de dons s’est déroulée sur plusieurs plateformes de financement participatif, permettant de verser des contributions par carte de crédit, par virement bancaire et par PayPal. Des dizaines de milliers de dollars ont déjà été collectés pour renforcer les capacités opérationnelles du Hezbollah.

Les sanctions ont été imposées suite à une recommandation du Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) et s’inscrivent dans le cadre des efforts plus larges du ministère israélien de la Défense visant à saper les réseaux financiers du Hezbollah.

« Nous travaillons sur tous les fronts pour tarir les sources de financement du Hezbollah qui cherche à reconstruire ses capacités. Chaque dollar refusé au Hezbollah est un pas de plus vers l’affaiblissement de l’organisation. Cette décision reflète notre politique de tolérance zéro et envoie un message fort à quiconque envisage de financer le terrorisme sous couvert d’aide humanitaire : nous mettrons fin à toute tentative de porter atteinte à notre sécurité – le bras long d’Israël agira par tous les moyens pour assurer la sécurité de nos citoyens« , a déclaré Israel Katz dans un communiqué.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités