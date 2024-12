Israël en guerre : le Shin Beth et la police israélienne arrêtent un citoyen israélien soupçonné d’avoir espionné Benny Gantz pour le compte d’entités étrangères

Le Shin Beth a annoncé aujourd’hui qu’Alexander Granovsky, un citoyen israélien de 29 ans, originaire de Petah Tikva, a été arrêté pour espionnage et incendie criminel pour le compte d’entités étrangères.

L’enquête a été menée par le Shin Beth et l’Unité nationale de lutte contre la criminalité, Lahav 433, de la police israélienne.

Les enquêteurs ont révélé qu’Alexander Granovsky était en contact avec des terroristes étrangers depuis novembre. Agissant sous leur direction, il aurait effectué plusieurs missions en étant pleinement conscient de leur potentiel à porter atteinte à la sécurité d’Israël. Selon les autorités israéliennes, ses actions étaient motivées par l’appât du gain.

Alexander Granovsky est accusé d’avoir incendié huit véhicules à divers endroits d’Israël, laissant des graffitis sur les lieux où il était écrit « Enfants de Rouhollah ». Il aurait également photographié une infrastructure dans le centre d’Israël et filmé l’entrée du quartier où réside l’ancien ministre de la Défense et membre de la Knesset, Benny Gantz, envoyant les images à ses agents.

En outre, le suspect aurait fourni des informations personnelles sur un citoyen israélien, ce qui aurait pu faciliter les efforts visant à recruter cet individu. Les enquêteurs affirment qu’Alexander Granovsky a acheté des uniformes militaires dans l’intention de produire une vidéo montrant les uniformes en train d’être brûlés.

D’autres éléments de l’enquête suggèrent que les agents d’Alexander Granovsky lui ont demandé d’acquérir des armes à feu et des grenades pour commettre d’éventuelles attaques contre des habitations.

Ils lui ont également demandé de recueillir des informations sur les adresses résidentielles des ministres du gouvernement israélien et de mener des attaques incendiaires contre des véhicules de police, des bus et des camions. Bien qu’Alexander Granovsky ait refusé ces missions spécifiques, l’ampleur des activités envisagées met en évidence l’étendue de ses interactions avec les agents terroristes.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le Shin Beth et la police israélienne ont mis en garde contre une tendance inquiétante de tentatives de recrutement par des organisations terroristes et de renseignement hostiles, exhortant les citoyens israéliens à faire preuve de prudence.

« Nous mettons en garde les citoyens et les résidents israéliens contre tout contact avec des agents étrangers ou toute mission effectuée en leur nom. Nous prendrons les mesures les plus sévères contre toute personne impliquée dans de telles actions« , ont déclaré la police israélienne et le Shin Beth dans le communiqué.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités