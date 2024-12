Israël en guerre : Tsahal a mené une opération secrète en Syrie visant à attaquer une installation de missiles iranienne

Selon les informations du média israélien KAN News, les forces de Tsahal ont mené en septembre un raid commando sur une installation souterraine de production de missiles iraniens près de la ville de Maysaf en Syrie.

KAN News indique également que le raid israélien a ciblé deux sites importants, à savoir le Centre d’études et de recherche scientifiques de l’industrie de défense syrienne et l’installation souterraine de production de missiles gérée par les gardiens de la révolution iranienne.

Deux responsables israélien de la Défense ont, par ailleurs, déclaré à KAN News que le Centre d’études et de recherche scientifiques de Syrie est sur le radar d’Israël depuis plus d’une décennie.

Le média israélien révèle également que l’État d’Israël avait informé les États-Unis à l’avance de l’opération et détaille aussi qu’Israël a préparé ses plans opérationnels après avoir détecté que l’Iran avait transféré des composants pour un projet de missile de précision dans l’installation. L’État hébreu a alors décidé de faire face à la « menace croissante ».

KAN News a expliqué que la décision de l’establishment israélien de mener cette frappe aurait été influencée par les inquiétudes suscitées par la guerre en cours, ainsi que par le risque potentiel que l’usine de missiles iranienne commence à produire en masse des missiles.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités