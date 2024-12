Israël en guerre : le nouveau gouverneur de Damas affirme que la Syrie veut la paix avec Israël

Dans une interview accordée au média américain NPR, Maher Marwan, le nouveau gouverneur de Damas, nommé par le nouveau dirigeant syrien Abu Mohammad al-Julani, a affirmé que la Syrie n’a pas de conflit avec Israël.

« Notre problème n’est pas avec Israël. Nous voulons la paix, nous ne voulons pas être les adversaires d’Israël ni de qui que ce soit. Il est possible qu’Israël ait ressenti de la peur et ait donc légèrement avancé dans la zone tampon et bombardé un peu. C’est une peur naturelle. Nous n’avons pas peur d’Israël et nous n’avons pas de problème avec eux« , a indiqué Maher Marwan.

Le nouveau gouverneur de Damas a ajouté que la nouvelle administration syrienne ne « veut pas s’immiscer dans quoi que ce soit qui puisse menacer la sécurité d’Israël ou de tout autre pays« . Il a également appelé les États-Unis à faciliter de meilleures relations entre Israël et la Syrie.

Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, les forces de Tsahal ont repris le côté syrien du mont Hermon pour élargir la zone tampon démilitarisée située le long de la frontière syrienne. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé que l’armée israélienne restera sur cette position jusqu’à la fin 2025.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités