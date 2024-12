Israël en guerre : une femme âgée assassinée lors d’un attentat à Herzliya, le terroriste neutralisé

Une femme israélienne octogénaire a été assassinée par un terroriste palestinien ce matin devant une maison de retraite à Herzliya, située dans le district de Tel-Aviv.

Les secouristes du Magen David Adom ont soigné la victime, Ludmila Lipovsky, 83 ans, qui a été évacuée dans un état critique vers le centre médical Sourasky de Tel Aviv (hôpital Ichilov), où les médecins ont constaté, à son arrivée, son décès.

Le terroriste palestinien a été neutralisé par les agents de sécurité. Il a ensuite été arrêté par la police. Résident palestinien originaire de Tulkarem, l’assaillant se trouvait illégalement à l’intérieur de la Ligne verte et avait déjà purgé une peine dans une prison israélienne pour une infraction à la sécurité.

La police israélienne a indiqué que les circonstances de l’attaque terroriste font l’objet d’une enquête qui sera menée en collaboration avec le Shin Bet et qui visera à déterminer comment le terroriste palestinien a réussi à entrer en Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités