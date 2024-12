Israël en guerre : les forces aériennes de Tsahal frappent plusieurs installations stratégiques des Houthis au Yémen

L’armée de l’air israélienne a lancé cet après-midi une série de frappes de précision contre des installations stratégiques terroristes contrôlées par les Houthis au Yémen, ciblant notamment l’aéroport international de Sanaa, ses infrastructures de piste, la tour de contrôle et des avions.

Parmi les autres cibles, les forces aériennes de Tsahal ont attaqué les centrales électriques de Hezyaz et de Ras Kanatib, ainsi que les ports d’Al-Hudaydah, Salif et Ras Kanatib sur la côte ouest. Ces cibles étaient utilisées pour faire passer en contrebande des armes du régime iranien au Yémen.

Selon les informations du site israélien Ynet, 100 avions de Tsahal ont participé à l’opération, qui a été coordonnée à l’avance avec les États-Unis.

« Nous avons dit que les Houthis paieraient un lourd tribut. S’ils ne comprennent pas la force, ils comprendront encore plus la force », a déclaré une source israélienne à Ynet, ajoutant que cette frappe ne serait pas la dernière.

En outre, Sky News Arabia a rapporté que l’armée israélienne avait renforcé ses niveaux de défense aérienne et d’alerte de l’armée de l’air, en prévision d’une éventuelle réponse des Houthis.

Cette attaque massive de l’armée de l’air israélienne intervient dans un contexte d’intensification des attaques de roquettes et de missiles des milices Houthis sur Israël, ces derniers jours. Dans la nuit de mardi à mercredi, des sirènes d’alerte ont été activées dans plus de 200 communautés de la zone métropolitaine de Gush Dan, du centre d’Israël, de la région de Sharon et de Shephelah, suite au tir d’un missile lancé depuis le Yémen.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités