Israël en guerre : Israël refuse une trêve de cinq ans avec le Hamas à Gaza, qui permettrait au groupe terroriste de « se réarmer »

Des responsables israéliens ont indiqué aujourd’hui aux médias israéliens que l’État d’Israël n’acceptera aucun accord de cessez-le-feu incluant une trêve avec le Hamas qui permettrait au groupe terroriste palestinien de « se réarmer, de se rétablir et de poursuivre sa guerre contre l’État d’Israël avec une plus grande intensité ».

Cette déclaration intervient après qu’un responsable du Hamas a déclaré samedi à l’AFP que le groupe terroriste avait exprimé sa volonté de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza, qui inclurait une libération unique de tous les otages restants en échange d’un cessez-le-feu de cinq ans avec Israël.

Le Forum des otages et des familles disparues a réagi avec colère à l’information rapportée par les responsables israéliens, affirmant dans un communiqué que la déclaration des responsables « prouve que le gouvernement israélien n’a aucun plan ».

« Le premier ministre et ses représentants continuent d’expliquer ce qu’ils ne sont pas prêts à faire pour ramener les otages chez eux – tout en évitant à tout prix de présenter un plan clair sur ce qu’ils sont prêts à faire – pour obtenir la libération de nos frères et sœurs de la captivité du Hamas », a indiqué le Forum dans le communiqué.

Par ailleurs, un haut responsable de la sécurité a révélé aujourd’hui au Israel Hayom que lors de discussions à huis clos, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu élaborerait un plan concernant la conclusion de la guerre dans la bande de Gaza. La date limite pourrait avoir en lieu en octobre.

Le responsable a également souligné qu’il s’agissait d’une « échéance finale » et que, si les conditions s’amélioraient et que les objectifs étaient atteints, la campagne militaire pourrait se terminer plus tôt. Selon la source, la raison sous-jacente est d’empêcher que le conflit ne se prolonge au-delà de deux ans.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités