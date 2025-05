Israël en guerre : Israël va renforcer la sécurité de ses ambassades et de ses représentations dans le monde, suite à l’attentat antisémite de Washington

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a indiqué dans un communiqué qu’il a ordonné aux missions israéliennes à travers le monde de renforcer la sécurité après le meurtre antisémite de deux membres du personnel de l’ambassade israélienne à Washington.

La sécurité a également été renforcée autour de diverses cibles mondiales — représentations diplomatiques, émissaires et communautés juives — par crainte d’attentats par imitation.

Les représentations israéliennes à l’étranger sont déjà fortement fortifiés, en partie à cause du sentiment anti-israélien généralisé et des manifestations visant les responsables israéliens à l’étranger. Israël maintient 196 missions diplomatiques dans le monde, dont 10 aux États-Unis, selon son ministère des Affaires étrangères.

Par ailleurs, en France, le ministre français de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a exigé le renforcement du niveau de surveillance des sites « liés à la communauté juive » dans le pays, suite à cet attentat.

Cette décision israélienne intervient après que deux membres du personnel de l’ambassade israélienne ont été abattus devant le Musée juif de la capitale à Washington hier soir.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a identifié les victimes comme étant Yaron Lischinsky et Sarah Lynn Milgrim. Les deux victimes étaient fiancées et devaient bientôt se marier.

L’auteur de l’attentat a été identifié comme étant Elias Rodriguez, âgé de 30 ans, un militant d’extrême gauche. Le suspect a crié « Free Palestine » lors de son arrestation, a annoncé la cheffe du département de police métropolitaine de Washington (MPD), Pamela Smith.

Selon le déroulé des faits, le terroriste arpentait les abords du musée avant de s’approcher d’un groupe de quatre personnes qui quittaient l’événement. Il a alors sorti une arme et ouvert le feu à bout portant, tuant le couple des deux victimes.

Après la fusillade, Elias Rodriguez s’est réfugié dans le musée et s’est fait passer pour un témoin de l’attaque. À l’arrivée de la police sur les lieux du crime, il a reconnu être l’auteur de l’attentat et a sorti un keffieh en scandant « Free Palestine ! « Il n’y a qu’une solution : intifada, révolution« .

Les médias américains ont rapporté qu’Elias Rodriguez avait participé à des manifestations pro palestiniennes à travers les États-Unis et était membre enregistré du « Parti de la libération et du socialisme », un groupe d’extrême gauche prônant la révolution violente sur le territoire américain.

Cet attentat antisémite intervient dans un contexte extrêmement tendu et inquiétant auquel est confronté l’État d’Israël qui est non seulement lâché par une partie de ses alliés occidentaux suite à sa décision d’intensifier son action militaire dans la bande de Gaza, mais qui doit aussi faire face à un déchainement de la parole antisémite via les membres de l’extrême gauche et les groupuscules islamistes à travers le monde.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 58 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités