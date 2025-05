Israël en guerre : la France et l’Arabie saoudite travaillent sur un plan pour désarmer le Hamas, dans le but de le maintenir politiquement au pouvoir à Gaza après la guerre

Selon des informations révélées par Bloomberg, la France et l’Arabie saoudite travaillent conjointement sur une proposition visant à désarmer le Hamas dans la bande de Gaza pour ensuite le transformer ensuite en organisation politique, après la guerre.

Citant des sources proches du dossier, Bloomberg précise que des responsables saoudiens auraient été en contact avec la direction du Hamas dans le cadre de ces efforts. Néanmoins, le média américain ignore si des responsables français ont également discuté avec le groupe islamique palestinien, étant donné qu’il est désigné comme organisation terroriste par l’Union européenne et les États-Unis.

Le plan élaboré par la France et l’Arabie saoudite consiste à transformer le Hamas en une entité purement politique qui lui permettrait de jouer un rôle dans la future gouvernance palestinienne de la bande de Gaza après la guerre.

Les sources ont indiqué à Bloomberg que cette initiative devrait permettre au Hamas de conserver un certain pouvoir politique qui le rendrait plus enclin à accepter son désarmement.

Néanmoins, l’État d’Israël, qui s’est engagé dans une nouvelle opération militaire dans l’enclave palestinienne dont le but est de défaire totalement le Hamas, devrait refuser vivement cette proposition franco-saoudienne.

Les informations dévoilées par Bloomberg pourraient expliquer les propos véhéments tenus par l’État français à l’égard d’Israël ces dernières semaines. Elles s’inscrivent également dans le cadre des préparatifs d’une conférence des Nations Unies qui se tiendra le mois prochain à New York, qui vise à mobiliser le monde autour de la reconnaissance d’un État palestinien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 58 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités