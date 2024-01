Israël en guerre : Jake Sullivian affirme qu’un accord de normalisation israélo-saoudien qui inclut la création d’un État palestinien pourrait être conclu à court terme

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivian a déclaré aujourd’hui, lors du forum économique mondial de Davos, qu’un accord de paix entre Israël et l’Arabie saoudite qui inclut la création d’un État palestinien pourrait être conclus à court terme.

« Nous poursuivons activement la voie de la normalisation et de l’intégration avec nos partenaires régionaux. L’administration Biden voit un avenir dans lequel les israéliens et les arabes pourront vivre en paix, les Palestiniens auront leur propre État et la sécurité d’Israël sera assurée« , a affirmé Jake Sullivian.

Le conseiller américain a également déclaré que ce projet « n’est pas irréaliste » et que » les pièces sont là pour être assemblées pour atteindre ce résultat et non pas dans des années, mais à plus court terme ».

Ses propos font partie d’une série de déclarations faites par des membres l’administration du président américain Joe Biden, qui appuient leurs intentions de poursuivre un processus de paix une fois qu’un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza sera en place après la guerre.

Par ailleurs, le ministre saoudien des Affaires étrangères a déclaré hier que l’Arabie saoudite pourrait considérer conclure un accord de normalisation avec Israël, à la condition que les palestiniens aient le droit à un État.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités