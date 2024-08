Israël en guerre : Kamala Harris envisagerait d’imposer un embargo sur les armes américaines livrées à Israël

Selon les informations du New York Times, Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis et candidate du parti Démocrate à l’élection présidentielle américaine, a rencontré hier lors d’un meeting de campagne à Détroit, deux représentants américains d’origine arabe du mouvement « Uncommitted ».

Ce groupe politique est connu pour encourager les électeurs du parti Démocrate à s’abstenir lors de la prochaine élection présidentielle pour protester contre le soutien des États-Unis à Israël. Au cours de la rencontre, les deux représentants auraient indiqué à Kamala Harris qu’ils « voulaient la soutenir, mais qu’ils voulaient qu’elle envisage un embargo sur les armes américaines livré à Israël ». En réponse, la vice-présidente a indiqué qu’elle était « ouverte à cette idée » et a présenté les deux dirigeants communautaires à son équipe.

Néanmoins, l’équipe de campagne de Kamala Harris a fermement démenti ces informations, affirmant que la candidate Démocrate n’aurait jamais exprimé une telle volonté et resterait déterminée à soutenir le droit d’Israël à se défendre contre l’Iran et ses alliés.

Depuis deux mois, le sujet des discussions liées aux livraisons d’armes est extrêmement tendu entre Israël et les États-Unis.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 115 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités