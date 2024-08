Israël en guerre : le président iranien aurait demandé à l’ayatollah Ali Khamenei de ne pas attaquer Israël

Selon les informations de la chaine de télévision Iran International, Le président iranien, Masoud Pezeshkian, aurait demandé au guide suprême de la République islamique, l’ayatollah Ali Khamenei, de s’abstenir d’attaquer Israël.

Iran International révèle également que Masoud Pezeshkian aurait averti le guide suprême iranien des effets potentiels de l’attaque sur sa présidence. Il lui aurait affirmé que cette attaque pourrait paralyser l’économie et les infrastructures de l’Iran, et même conduire à l’effondrement du pays.

La chaine de télévision iranienne a aussi indiqué que l’ayatollah Khamenei « est resté évasif » durant l’argumentaire du président iranien, « ne soutenant ni ne s’opposant aux préoccupations de Masoud Pezeshkian« .

Par ailleurs, le Washington Post a dévoilé hier que l’Iran pourrait reconsidérer sa promesse de représailles sévères contre Israël. Ce revirement pourrait s’expliquer grâce aux efforts diplomatiques fournis par les États-Unis.

Le Moyen-Orient et en particulier Israël est en tension permanente depuis la semaine dernière suite à l’annonce par le Hamas et les médias iraniens de l’élimination d’Ismaïl Hanyeh, l’ancien chef du bureau politique du groupe terroriste palestinien, tué dans sa résidence à Téhéran.

Alors qu’Israël n’a pas encore confirmé être derrière l’assassinat d’Ismaïl Hanyeh, l’Iran a promis la semaine dernière des représailles « sévères » qui pourraient cibler Tel Aviv et Haïfa.

Israël est aussi confronté à la menace du Hezbollah : lors des funérailles de Fouad Choukr, le numéro 2 du Hezbollah éliminé la semaine dernière par une frappe aérienne israélienne à Beyrouth, Hassan Nasrallah a déclaré qu’Israël doit s’attendre à « la rage et la vengeance sur tous les fronts qui soutiennent Gaza », en référence aux groupes soutenus par l’Iran au Moyen-Orient. Il a également indiqué que le groupe terroriste libanais étudie la possibilité « d’une riposte très étudiée ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 115 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

