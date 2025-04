Israël en guerre : les factions palestiniennes fustigent Mahmoud Abbas pour avoir critiqué le Hamas

Le Rassemblement national des tribus, clans et familles palestiniens de la bande de Gaza a publié hier un communiqué condamnant les critiques virulentes ui ont été adressés par le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à l’encontre du Hamas, affirmant qu’elles « absolvent l’ennemi criminel de toute responsabilité » et « approfondissent la division palestinienne ».

Le Rassemblement des factions palestiniennes a ajouté que « la résistance représente la voie la plus claire vers nos justes objectifs de libération » et a condamné les accusations de Mahmoud Abbas contre le Hamas.

« Le discours d’Abbas était cohérent avec le discours de l’occupation et celui des sionistes, comme s’il était un partenaire dans la protection de la sécurité d’Israël », ont indiqué les membres du Rassemblement national des tribus, clans et familles palestiniens de la bande de Gaza.

Cette déclaration de l’organisation des factions palestiniennes intervient après que Mahmoud Abbas a vivement critiqué le Hamas, demandant au groupe terroriste de libérer les otages détenus dans la bande de Gaza, lors d’un discours prononcé lors de l’ouverture du Conseil central de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP)

« Pourquoi ne livrez-vous pas les otages américains ? Bande de chiens, libérez ceux que vous détenez. Faites taire les excuses de l’ennemi. Mettez fin à tout ça« , a affirmé le président de l’AP.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités