Israël en guerre : Les États-Unis décident de priver l’UNRWA de son immunité diplomatique

Le ministère américain de la Justice a informé hier soir le tribunal du district sud de New York que l’UNRWA (l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine) ne bénéficierait plus de son immunité contre les poursuites judiciaires aux États-Unis, car elle n’est pas considérée comme un organisme affilié à l’ONU.

Cette décision fait suite à une importante action en justice intentée par les familles des victimes du massacre du 7 octobre devant les tribunaux américains contre l’UNRWA, dont la complicité avec les terroristes du Hamas a été maintes fois avéré grâce aux actions de Tsahal dans la bande de Gaza.

« La plainte dans cette affaire allègue des crimes atroces commis par le Hamas le 7 octobre. Ses allégations factuelles, considérées comme vraies, détaillent le rôle important joué par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour la Palestine (UNRWA) dans ces crimes odieux. Le gouvernement avait précédemment estimé que certaines immunités protégeaient l’UNRWA de l’obligation de répondre à ces allégations devant les tribunaux américains. Le gouvernement a depuis réévalué sa position et conclut désormais que l’UNRWA n’est pas à l’abri de ce litige. La plupart des autres accusés non plus », a déclaré le ministère américain de la Justice dans une lettre adressée au juge Analisa Torres de la Cour de district des États-Unis pour le district sud de New York.

Cette annonce du ministère américain de la Justice pourrait avoir des conséquences importances pour l’organisation onusienne : l’UNRWA et ses employés impliqués dans le massacre du 7 octobre pourraient être condamnés à verser des indemnités substantielles aux victimes et à leurs familles si le tribunal leur donne tort.

Par ailleurs, la décision de l’administration américaine, selon laquelle l’UNRWA ne bénéficie pas de l’immunité diplomatique, pourrait considérablement faciliter les efforts d’Israël pour mettre fin aux opérations de l’agence sur le territoire israélien.

L’année dernière, des survivants et des familles des victimes de l’attaque terroriste du 7 octobre ont déposé plainte devant un tribunal fédéral américain, documentant ce qu’ils décrivent comme plus d’une décennie de fraude et de corruption dans la distribution de l’aide financière à la bande de Gaza par le biais des canaux de l’ONU.

La plainte présente des preuves selon lesquelles l’UNRWA a orchestré une opération de blanchiment d’argent d’un milliard de dollars qui a permis de financer le Hamas, tout en réduisant simultanément l’aide humanitaire aux habitants de Gaza et en jouant un rôle crucial dans l’attaque du 7 octobre.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités