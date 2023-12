Israël en guerre : La France gèle les avoirs de Yahya Sinwar, le dirigeant du Hamas à Gaza

Le gouvernement français a décrété aujourd’hui le gel des avoirs de Yahya Sinwar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza.

« Les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Yahya Sinwar font l’objet d’une mesure de gel des avoirs », indique l’arrêté du ministre français de l’Économie, Bruno le Maire, le 30 novembre qui rentre en vigueur aujourd’hui.

Yahya Sinwar est considéré comme l’architecte des massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre dernier sur le sol israélien. Il est, avec Mohamed Deif, l’une des cibles à abattre pour l’État d’Israël.

Le mois dernier, la secrétaire d’État chargée de l’Europe Laurence Boone avait plaidé pour la mise en place de sanctions européennes visant des dirigeants du Hamas, principalement financières, qui pourraient prendre la forme d’un gel des avoirs. Dans un arrêté similaire daté du 13 novembre, le ministère français de l’Économie avait annoncé le gel pour six mois des avoirs de Mohammed Deif, qui dirige la branche militaire du Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités