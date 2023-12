Israël en guerre : Tsahal a commencé son opération à Khan Younès dans le sud de Gaza

Les forces de Tsahal opèrent actuellement dans la ville de Khan Younès, la principale ville du sud de la bande de Gaza, après avoir achevé ce matin l’encerclement de la ville palestinienne.

Ce matin, les forces de l’armée israélienne avaient d’ailleurs largué des tracts dans l’est de Khan Younès pour demander aux habitants de quitter au plus vite la ville ou de se réfugier dans les abris.

Des chars israéliens sont rentrés pour la première fois dans les parties orientales de la ville de Khan Younès en franchissant la clôture frontalière israélienne et en avançant vers l’ouest. Certains chars sont positionnés à l’intérieur de la ville de Bani Suheila, à la périphérie est de Khan Younès.

Eylon Levy, un porte-parole du gouvernement israélien, a affirmé que Tsahal passe maintenant « à la deuxième étape » de l’opération terrestre à Gaza, « une deuxième étape qui va être difficile militairement ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 138 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités