Israël en guerre : Yoav Gallant va créer une administration pour venir en aide aux localités du nord d’Israël

Lors d’une réunion d’évaluation sur la situation civile, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant a annoncé qu’il va créer une administration au sein de son ministère, dans le but d’aider les localités du nord d’Israël touchées lourdement depuis le début de la guerre.

Cette administration nommée « Horizon Nord » aura pour objectif de renforcer les infrastructures civiles et sécuritaires dans les localités du nord d’Israël et de réparer des infrastructures endommagées pendant les combats.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les localités du nord d’Israël, proche de la frontière avec le Liban, subissent régulièrement des roquettes du Hezbollah.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 138 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités