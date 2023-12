La fin des des chefs du Hamas sont comptés, Tsahal encercle Khan Younes

La Fin des chefs du Hamas sont comptés, la ville de Khan Younes est aujourd’hui encerclé par l’armée, ce qui entrainera espérant le, la fin de la guerre, et bien évidement récupérer les otages encore entre les mains des terroristes…..et la sécurité pour les israéliens à la frontière de la bande de Gaza.

Les combats que nos enfants font dans la bande de Gaza sont de plus en plus dure et déjà plus de 80 de nos hayalim sont tombés au champs d’honneur, pour la survie d’Israel et du peuple juif, soutenons nos soldats en arrêtons nos divisions.

Mais cette guerre ne s’arrêtera que lorsque tous les chefs terroristes du Hamas auront été éliminés, malheureusement certains se cachent dans des pays soutenant le Hamas,, mais faisant confiance aux services secrets et de renseignements pour les retrouver et les éliuminés

Am Israel Hai

Alain SAYADA pour Israel Actualités