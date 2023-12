Le vrai visage de Melenchon, il y avait « la pute de la république aujourd’hui nous avons le Fanfaron de la république .. «

Mais attention cet homme est dangereux Mélenchon est le cailloux dans la chaussure de la démocratie en France sa haine du juif et celle d’Israel n’a d’égo que son orgueil, soutenu Par ces groupies de LFI et ces alliés du Ps, des Ecologies les verts, du Pc et les autres qui n’osent pas quitter la NUPES, pour des calculent électoraux, que nous pouvons aussi appelé ou condamner « pour association de débiles Mentaux » dommage que cela n’est pas inscrit dans la loi………Merci Gerard Larcher d’avoir eu le courage que certains n’ont pas de lui proposer de fermer sa gueule, je dirai même plus sa grande gueule…. car n’oubliez pas » La république c’est moi », j’aurai rajouter à ce que Gerard Larcher à dit, #fermetagueuleetcassetoi FERME TA GUEULE ET CASSE TOI….