Israël en guerre : Israël envisagerait d’inonder les tunnels du Hamas avec un système de pompage d’eau de mer

Selon les informations du Wall Street Journal, l’État d’Israël préparerait un plan d’envergure pour inonder les tunnels souterrains du Hamas dans la bande de Gaza, en utilisant un important système de pompage d’eau de mer.

Le journal américain indique que ce système de pompes, qui comprend au moins cinq énormes pompes à eau, serait situé à environ 1,6 kilomètre au nord du camp de réfugiés d’Al-Shati dans le nord de la bande de Gaza. Ce réseau de pompes aurait été assemblé à la mi-novembre.

Ces pompes d’eau de mer ont pour but de pomper de l’eau de la mer Méditerranée et ensuite d’inonder les tunnels du Hamas avec des milliers de mètres cubes d’eau déversés par heure, ce qui entraînera leur inondation totale en quelques semaines.

Cette opération est à haut risque pour Israël et pourrait endommager l’eau potable à Gaza, mais aussi les otages israéliens qui seraient retenus dans les tunnels du Hamas. Le Wall Street Journal affirme que pour le moment, l’État hébreu n’a pas encore décidé de mener cette opération.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités