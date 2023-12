Israël en guerre : Tsahal a encerclé la ville de Jabaliya à Gaza et a détruit des infrastructures du Hamas

L’armée israélienne a annoncé ce matin que les forces de Tsahal ont achevé l’encerclement de la ville de Jabaliya, situé au nord de la bande de Gaza. Ils opèrent maintenant dans la région de la ville palestinienne.

Au cours de leurs activités hier, les combattants israéliens ont opéré dans les bastions du Hamas dans la région et ont détruit les infrastructures terroristes. Les soldats de Tsahal ont déjoué les infrastructures terroristes, localisé des armes et des lanceurs dans des bâtiments civils et ont dirigé les forces aériennes sur les terroristes palestiniens.

Dans le cadre d’une opération conjointe avec le Shin Bet, les forces de réserve de la 551e Brigade et de la 13e Flotte, les forces israéliennes ont également attaqué le bâtiment du quartier général de la sécurité générale du Hamas à Jabaliya. Des moyens d’observation et de contrôle, des armes et des cartes ont été localisés dans le quartier général.

Les combattants de la branche maritime ont d’ailleurs attaqué des dizaines de cibles opérationnelles d’organisations terroristes dans la bande de Gaza, afin d’aider les forces opérant sur terre.

En outre, les forces de Tsahal ont localisé et ont détruit des roquettes dans la cour d’une maison située au nord de la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités