Israël en guerre : la police israélienne arrête deux soldats de Tsahal soupçonnés d’espionnage pour le compte de l’Iran

Le Shin Beth et la police israélienne ont annoncé aujourd’hui, dans un communiqué, que dans le cadre d’une opération coordonnée entre le Shin Bet et Lahav 433, l’unité nationale de lutte contre la criminalité de la police israélienne, deux résidents de la région de Krayot, et soldats réservistes au sein de Tsahal, Yuri Eliaspov et Georgy Andreev, ont été arrêtés ce mois-ci, « soupçonnés d’avoir commis des infractions à la sécurité ».

L’enquête du Shin Beth et de Lahav 433 a révélé que Yuri Eliaspov était en contact avec un agent iranien depuis plusieurs mois, exécutant diverses missions sous la direction de cet agent en échange d’une compensation financière.

Parmi ses activités, Yuri Eliaspov a tagué des graffitis sur lesquels on pouvait lire « Enfants de Ruhollah » à divers endroits du pays.

Par ailleurs, Yuri Eliasfov a commencé sa carrière d’espion en tant que soldat en service régulier et l’a poursuivie dans la réserve. Il a servi dans le Dôme de Fer et a été exposé à des informations classifiées. À la demande de l’agent iranien, il a filmé et transmis une vidéo du système de défense aérien, qui contient des informations au plus haut niveau de classification.

Selon l’enquête, Yuri Eliaspov a recruté son ami Georgy Andreev, lui promettant des récompenses financières pour sa participation. Georgy Andreev servait comme réserviste au quartier général du département de la Défense de Kirya.

L’enquête des autorités israéliennes souligne également que bien qu’il ait su que l’agent était hostile à l’État d’Israël, Georgy Andreev a accepté de collaborer. Il aurait aidé Yuri Eliaspov à accrocher des banderoles et à taguer des graffitis sur les instructions de l’agent iranien.

Les suspects étaient apparemment conscients de la nature de leurs actes et comprenaient qu’ils travaillaient pour un agent iranien, ayant vu des reportages dans les médias sur des cas similaires de citoyens israéliens arrêtés pour espionnage.

En outre, L’enquête a mis en évidence une tendance croissante des agents iraniens à cibler les citoyens israéliens via les réseaux sociaux à des fins de recrutement.

« Nous exhortons les citoyens et les résidents israéliens à éviter tout contact avec des agents étrangers et à rejeter toute offre visant à effectuer des tâches en leur nom. Nous agirons avec la plus grande sévérité contre ceux qui se livrent à de telles activités« , a indiqué le Shin Beth et la police israélienne dans le communiqué.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 90 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités