Israël en guerre : le cessez-le-feu entre Israël et le Liban est prolongé jusqu’au 18 février

La Maison-Blanche a annoncé hier soir dans un communiqué que le cessez-le-feu entre Israël et le Liban, qui devait s’achever hier, va être prolongé jusqu’au 18 février prochain.

La Maison-Blanche a également indiqué qu’Israël, le Liban et les États-Unis entameraient des négociations sur le retour des terroristes libanais capturés après le 7 octobre 2023.

Peu de temps après l’annonce, le premier ministre libanais par intérim Najib Mikati a déclaré que son pays continuerait à respecter l’accord jusqu’au 18 février.

Plus tôt hier, l’armée israélienne a annoncé avoir tiré des coups de semonce sur des dizaines de suspects dans le sud du Liban, dont certains se sont approchés des troupes de Tsahal à bord d’un véhicule arborant des drapeaux du Hezbollah. Selon le ministère libanais de la Santé, quelque 22 personnes ont été tuées durant l’incident.

Cette annonce de la Maison-Blanche intervient après que les médias israéliens aient informé, la semaine dernière, que l’armée israélienne aurait demandé aux États-Unis, un délai supplémentaire pour son retrait au sud du Liban.

Les forces de Tsahal souhaiteraient prolonger ses opérations dans le sud du Liban pour une durée d’environ 30 jours supplémentaires, afin de garantir la destruction de davantage d’armes du Hezbollah dissimulées dans les villages frontaliers.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 90 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités