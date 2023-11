Israël en guerre : l’accord de trêve à Gaza entre Israël et le Hamas prolongé in extremis jusqu’à demain

L’État d’Israël, le Hamas et le Qatar ont annoncé conjointement ce matin la prolongation in extremis, un quart d’heure avant l’échéance, de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, qui devait se terminer ce matin.

L’accord sera prolongé au moins jusqu’à demain matin. Conformément aux accords précédents, Israël recevra ce soir une dizaine d’otages israéliens.

Le gouvernement israélien a d’ailleurs informé ce matin avoir reçu une liste d’otages comprenant des femmes et des enfants.

En visite actuellement en Israël, le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, a déclaré, lors de sa rencontre avec le président israélien Isaac Herzog, que la trêve temporaire entre Israël et le Hamas avait produit des résultats et espère qu’elle pourra se poursuivre.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. 145 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités