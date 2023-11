Israël en guerre : le Hamas revendique l’attentat à Jérusalem et appelle à une escalade des violences contre Israël

Le Hamas vient de revendiquer, dans un communiqué, l’attentat à main armée qui a eu lieu ce matin à Jérusalem et qui a provoqué la mort de trois personnes et a fait six blessés.

« Nous pleurons nos martyrs des brigades al-Qassam Murad et Ibrahim al-Nimr« , a déclaré le groupe terroriste palestinien.

Le Hamas a également appelé « à l’escalade de la résistance » contre l’État d’Israël.

Ce matin, un autre attentat a aussi eu lieu en Judée-Samarie. Deux soldats de Tsahal ont été légèrement blessés lors d’un attentat à la voiture bélier à un poste de contrôle de l’armée israélienne adjacent au Moshav Beka’ot. Les soldats israéliens ont ensuite neutralisé les terroristes.

Cette déclaration de guerre du Hamas pourrait avoir de vives conséquences sur l’accord de cessez-le-feu toujours en cours dans la bande de Gaza et qui a d’ailleurs été prolongé in extremis jusqu’à demain matin.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. 145 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités