Israël en guerre : un attentat à l’arme à feu provoque la mort de trois personnes et fait six blessés à Jérusalem, les terroristes neutralisés

Trois personnes ont été tuées et six autres personnes ont été blessées lors d’un attentat à l’arme à feu qui a eu lieu ce matin près de l’entrée de Jérusalem, dans le quartier de Ramot.

Les deux terroristes arabes sont arrivés dans le même véhicule à l’entrée de la ville de Jérusalem et ont assassiné une femme de 24 ans, un homme de 73 ans, et une femme de 60 ans. Les deux assaillants ont ensuite été neutralisés par deux soldats de Tsahal, dont l’un qui combat actuellement à Gaza et qui était en permission pour 24 heures.

Trois personnes blessées ont été transférées vers l’unité de traumatologie centre médical Hadassah. Il s’agit d’un homme de 56 ans dans un état modéré, d’un homme de 22 ans dans un état modéré et d’un jeune homme de 17 ans dans un état léger.

Les deux terroristes qui ont perpétré l’attentat sont les frères Murad et Ibrahim Nemer, âgés respectivement de 38 et 30 ans. Ce sont deux résidents de Jérusalem-Est qui sont affiliés au Hamas. Les deux frères ont déjà été emprisonnés dans le passé pour des activités terroristes dans la bande de Gaza.