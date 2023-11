Israël en guerre : Yoav Gallant assure que Tsahal reprendra les combats à Gaza après les accords de trêve

Lors de sa visite au département des chars et véhicules blindés du ministère de la Défense, Yoav Gallant a déclaré que « pour ceux qui pourraient en douter« , Tsahal va « très prochainement reprendre ses opérations terrestres dans l’ensemble de la bande de Gaza« .

« Dans un avenir proche, les chars et les véhicules blindés Namer, ainsi que tous nos autres véhicules de combat, seront déployés de nouveau dans toute la bande de Gaza. Nous reprendrons bientôt les opérations, avec des manœuvres stratégiques visant à vaincre l’ennemi et à ramener les otages chez eux« , a ajouté le ministre israélien de la Défense.

Plus tôt dans l’après-midi, Benjamin Netanyahu a également annoncé dans une vidéo diffusée sur son compte X (anciennement Twitter), que Tsahal va reprendre les combats dans la bande de Gaza.

« Il est certain que nous poursuivrons le combat jusqu’au bout. C’est ma politique, tout le cabinet la soutient, le gouvernement tout entier la soutient, les soldats la soutiennent, le peuple la soutient, c’est exactement ce que nous ferons« , a affirmé le premier ministre israélien.

Ces déclarations interviennent dans un contexte où les négociateurs égyptiens et qataris poussent prolonger l’accord sur le cessez-le-feu et où le gouvernement israélien est sous pression d’accepter un accord de cessez-le-feu permanent avec le Hamas en échange de la libération de tous les otages israéliens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. 155 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités