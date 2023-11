Israël en guerre : le Hamas annonce la mort du bébé Kfir Bibas et de son frère Ariel, Tsahal vérifie l’information

Les brigades Izz al-Din al-Qassam, la branche armée du Hamas, viennent d’annoncer la mort de trois otages israéliens : le bébé Kfir Bibas, son frère Ariel, et Shirel Silverman.

Selon le groupe terroriste palestinien, ces trois otages seraient décédés suite à un bombardement de l’armée israélienne dans la bande de Gaza.

Cette information pourrait très bien se révéler fausse, d’autant que le Hamas n’a fourni aucune preuve. Elle pourrait servir dans la guerre psychologique utilisée par le Hamas depuis le début du conflit, et qui s’est intensifié il y a une semaine depuis les accords sur la libération des otages israéliens.

Tsahal a d’ailleurs réagi en affirmant qu’elle examine en ce moment la véracité de l’information donné par le Hamas. L’armée israélienne a également parlé à la famille Bibas en lui apportant son soutien.

Hier, Avichay Adraee, le porte-parole arabophone de Tsahal avait déclaré que la famille d’otages israéliens composé du bébé Kfir, âgé de 10 mois, du petit Ariel âgé de 4 ans et leur mère Shiri Bibas, ont été transférés par le Hamas à une autre organisation terroriste palestinienne qui officie à Khan Yunes dans le sud de la bande de Gaza. Il se pourrait qu’il s’agisse du FPLP.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. 155 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités