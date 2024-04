Israël en guerre : l’armée israélienne suspend les congés des combattants de Tsahal suite aux menaces de l’Iran

L’armée israélienne a annoncé aujourd’hui dans un communiqué qu’elle avait décidé de suspendre temporairement les congés des soldats des unités de combat, en raison de la menace grandissante de l’Iran qui s’apprête à attaquer Israël.

« Conformément à l’évaluation de la situation au sein de Tsahal il a été décidé de suspendre temporairement le congé des unités de combat. Tsahal est en guerre et le déploiement des forces est constamment revu en fonction des besoins », a indiqué l’armée israélienne dans un communiqué.

Par ailleurs, hier, Tsahal a annoncé qu’elle ferait appel à des réservistes pour renforcer le dispositif de défense aérienne de son armée de l’air. Ces décisions interviennent dans un contexte de tensions accrues en Israël et l’Iran suite de la prétendue frappe israélienne en Syrie en début de semaine, qui a tué le commandant en chef du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), Mohammad Reza Zahedi.

Le président iranien Ebrahim Raisi a d’ailleurs évoqué aujourd’hui le « lourd prix » qu’Israël paierait pour cette attaque.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités