Israël en guerre : le Shin Beth démantèle une cellule terroriste qui prévoyait d’assassiner Itamar Ben Gvir

Le Shin Beth a annoncé aujourd’hui, dans un communiqué, avoir démantelé une cellule terroriste mixte composée d’arabes israéliens et de palestiniens qui avaient l’intention de tuer le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir.

Dans son communiqué, le Shin Beth précise que sept arabes israéliens et quatre palestiniens de Judée-Samarie sont impliqués dans cette tentative d’assassinat. Les terroristes prévoyaient d’attaquer Itamar Ben Gvir à Kiryat Arba en utilisant des lance-roquettes et d’autres armes.

La cellule terroriste visait également d’autres cibles comme l’aéroport Ben Gourion, le siège du gouvernement israélien à Jérusalem ou encore des bases de Tsahal.

Dans un post publié sur son compte X (anciennement Twitter), Itamar Ben Gvir a tenu à remercier les forces israéliennes.

« Je tiens à remercier la police israélienne, le Shin Bet,ainsi que toutes les forces de sécurité et tous ceux qui ont participé à déjouer cette tentative d’assassinat. Je dis à ces terroristes : je ne me laisserai pas dissuader. Je continuerai à diriger la police israélienne vers une politique déterminée contre le terrorisme, avec une tolérance zéro envers ses instigateurs. Je continuerai à diriger le service pénitentiaire vers une activité déterminée contre les prisonniers sécuritaires et contre les terroristes« , a déclaré le ministre israélien de la Sécurité nationale.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités