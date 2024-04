Israël en guerre : l’opération militaire de Tsahal à Rafah pourrait commencer d’ici la fin du mois

Selon les informations du média qatari Al-Araby Al-Jadeed, qui se base sur les dires de sources égyptiennes, la délégation israélienne qui est actuellement au Caire a discuté avec des responsables égyptiens concernant les préparatifs de la future opération militaire de Tsahal à Rafah.

La délégation israélienne a notamment discuté des dispositions de sécurité à la frontière entre le Nord-Sinaï et Rafah. Les sources égyptiennes ont indiqué au journal qatari, que des divergences profondes sont apparues entre les responsables égyptiens et israéliens, au sujet des précautions à prendre avant l’opération pour protéger les civils palestiniens déplacés.

L’une des sources égyptiennes a déclaré à Al-Araby Al-Jadeed que l’opération de Tsahal à Rafah pourrait débuter avant la fin du mois d’avril. Néanmoins, les responsables égyptiens ont signifié, lors des discussions, que le lancement de cette opération à ce moment serait impossible en raison de la difficulté de fournir des zones de refuge sûres aux gazaouis déplacées en si peu de temps.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités