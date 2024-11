Israël en guerre : l’armée libanaise va augmenter le déploiement de ses soldats dans le sud du Liban à 10 000 hommes

Le ministre libanais de la Défense, Maurice Sleem, a déclaré à la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera, que l’armée libanaise va augmenter le déploiement de ses soldats dans le sud du Liban à 10 000 soldats, suite à l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban qui est entré en vigueur ce matin.

Le ministre libanais a également ajouté qu’il n’y aura que l’armée libanaise et les forces de la FINUL sur le territoire libanais et que le gouvernement libanais était attaché aux résolutions internationales et à la souveraineté du Liban.

Al Jazeera rapporte aussi que le premier ministre libanais par intérim, Najib Mikati, a été informé par l’armée libanaise du plan visant à renforcer les déploiements des forces armées libanaises dans le sud du Liban.

L’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban prévoit notamment le déploiement de l’armée libanaise dans les zones proches de la frontière israélo-libanaise.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités