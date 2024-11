Israël en guerre : le Hamas serait prêt à conclure un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza

Un haut responsable du Hamas a déclaré aujourd’hui à l’AFP que le groupe terroriste palestinien serait prêt à conclure un accord de cessez-le-feu avec Israël dans la bande de Gaza suite à l’entrée en vigueur, ce matin, d’un accord de cessez-le-feu entre l’État hébreu et le Liban.

« L’annonce du cessez-le-feu au Liban est une victoire et une réussite majeure pour la résistance. Nous avons informé les médiateurs en Égypte, au Qatar et en Turquie que le Hamas est prêt à un accord de cessez-le-feu et à un accord sérieux pour échanger des prisonniers« , a déclaré le haut responsable du Hamas.

Le responsable du groupe islamique palestinien aurait également accusé Israël d’entraver la conclusion d’un accord de cessez-le-feu à Gaza.

Cette annonce du Hamas intervient alors qu’une délégation sécuritaire égyptienne est attendue en Israël aujourd’hui. Par ailleurs, lors de l’annonce du cessez-le-feu entre Israël et le Liban hier soir, le président des États-Unis, Joe Biden, a établi une corrélation entre le cessez-le-feu au Liban et un accord à Gaza, affirmant que les palestiniens méritaient un avenir sûr et prospère, tout comme le peuple libanais.

« Le cessez-le-feu à la frontière nord rapproche toute la région d’un nouvel agenda, où les palestiniens auront leur propre État et pourront réaliser leurs aspirations sans menacer Israël » a affirmé le président américain.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités