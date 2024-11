Israël en guerre : l’État d’Israël appelle la Turquie à participer à l’effort de médiations dans le cadre d’un accord de cessez-le-feu à Gaza

Selon les informations du site israélien Ynet, ces dernières semaines, Israël a contacté la Turquie pour lui demander de l’aide dans les efforts de médiation en vue d’un éventuel accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Ynet indique également qu’au milieu de ces discussions, le chef du Shin Bet, Ronen Bar, a effectué une visite secrète en Turquie il y a une dizaine de jours. Un haut responsable israélien a aussi précisé au site israélien que la Turquie n’agirait pas comme médiateur dans l’accord sur les otages, mais pourrait exercer une pression sur le Hamas, d’autant plus que certains de ses dirigeants ont quitté le Qatar pour Istanbul.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités