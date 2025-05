Israël en guerre : Le cabinet politique et de sécurité israélien approuve le nouveau plan de guerre de Tsahal qui inclut « la conquête de la bande de Gaza »

Le cabinet politique et de sécurité israélien a approuvé le nouveau plan d’extension des opérations militaires à Gaza dans la nuit de dimanche à lundi.

Un haut responsable israélien au courant des détails de ce plan a déclaré à Israel Hayom que le plan avait été adopté à l’unanimité et qu’il correspondait aux déclarations faites ces derniers mois par le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

« Nous sommes sur la voie de la défaite du Hamas, et cela contribuera également aux efforts visant à ramener les otages« , a déclaré au cours de la réunion du cabinet, le chef d’état major de Tsahal, le lieutenant-général, Eyal Zamir.

Le haut responsable israélien a indiqué à Israel Hayom que le plan comprend la conquête par Tsahal de la bande de Gaza, le maintien d’une présence militaire israélienne dans l’enclave, le déplacement de la population civile de Gaza vers le sud pour sa propre sécurité, l’impossibilité pour le Hamas de distribuer des aides humanitaires tout en procédant à attaques puissantes contre le groupe terroriste palestinien.

Ce nouveau plan marque un tournant dans la stratégie de l’armée israélienne durant la guerre. » Nous passons des raids à la conquête et restons sur place« , a expliqué le haut responsable a Israel Hayom.

Le haut responsable a aussi affirmé que Benjamin Netanyahu avait déclaré au cabinet qu’il s’agissait d’un « bon plan, car il permet d’atteindre les deux objectifs : vaincre le Hamas et ramener les otages ». Le premier ministre a ajouté qu’il continuait de promouvoir le plan de Donald Trump visant à permettre l’émigration volontaire des Gazaouis et que des discussions à ce sujet étaient en cours avec plusieurs pays.

En outre, le cabinet politique et de sécurité israélien a voté à une large majorité pour autoriser la livraison d’aide humanitaire sous certaines conditions, si nécessaire, afin de garantir que le Hamas ne puisse pas prendre le contrôle des fournitures.

L’objectif est de saper les capacités de gouvernance du Hamas. Les membres du cabinet ont été informés que la nourriture était actuellement suffisante à Gaza.

Ce nouveau plan de guerre décisif ne sera appliqué qu’après la visite du président américain, Donald Trump, en Arabie Saoudite, dans une dizaine de jours.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités