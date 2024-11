Israël en guerre : le chef de la majorité républicaine élu au Sénat américain menace de sanctionner la CPI

Le nouveau chef de la majorité républicaine au Sénat, John Thune, a menacé aujourd’hui, dans un post sur son compte X (anciennement Twitter), d’imposer des sanctions américaines à la Cour pénale internationale si elle émettait des mandats d’arrêt pour crimes de guerre contre de hauts dirigeants israéliens, dont le premier ministre Benjamin Netanyahu.

« Si la CPI et son procureur ne reviennent pas sur leurs actions scandaleuses et illégales visant à obtenir des mandats d’arrêt contre des responsables israéliens, le Sénat devrait immédiatement adopter une loi sur les sanctions, comme la Chambre l’a déjà fait sur une base bipartite », a déclaré John Thune.

Le leader républicain a également exhorté le chef de la majorité au Sénat, le démocrate Chuck Schumer, à agir sur cette question dès maintenant.

« Si le chef de la majorité Schumer n’agit pas, la majorité républicaine du Sénat se tiendra aux côtés de notre allié clé, Israël, et fera de cette législation – et d’autres lois de soutien – une priorité absolue au prochain Congrès« , a affirmé John Thune.

La Chambre des représentants avait adopté en juin dernier une loi rétablissant les sanctions contre la CPI (qui avait été lors du premier mandat de Donald Trump) après que le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, avait annoncé en mai qu’il avait demandé à la chambre préliminaire de son tribunal d’imposer des sanctions contre des dirigeants israéliens. La chambre préliminaire n’a d’ailleurs pas encore statué sur la question.

Le projet de loi a été automatiquement transmis au Sénat, mais Chuck Schumer ne l’a pas encore soumis au vote. Les républicains ont renouvelé leur pression sur le leader démocrate pour qu’il adopte le texte, craignant que l’arrivée imminente de Donald Trump à la Maison Blanche n’incite la CPI à agir maintenant sur la question des mandats d’arrêt israéliens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités