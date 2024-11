Israël en guerre : les dirigeants du Hamas se réfugient en Turquie, après avoir été renvoyé du Qatar

Selon les informations du média israélien Kan, qui se base sur des sources israéliennes anonymes, les dirigeants du Hamas auraient fui le Qatar pour se réfugier en Turquie.

Cette information intervient après les révélations relayées il y a deux semaines par plusieurs médias, selon lesquelles le Qatar a renvoyé les dirigeants du Hamas de Doha, suite à leur refus constant d’accepter les accords de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, avait d’ailleurs confirmé la semaine dernière cette décision du Qatar lors d’une conférence de presse à Bruxelles.

Par ailleurs, Kan précise que la volonté des dirigeants du Hamas de se réfugier en Turquie pourrait avoir des conséquences « dramatiques » sur les négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, menées sous la médiation des États-Unis, du Qatar et de l’Égypte. En effet, des sources israéliennes ont déclaré au Jérusalem Post que La Turquie ne peut pas devenir médiatrice pour un accord sur la libération des otages de Gaza.

« Je ne connais aucune implication turque, et je ne pense pas qu’il puisse y en avoir », a déclaré une source israélienne au Jerusalem post.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités