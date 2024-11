Israël en guerre : les forces de Tsahal éliminent Mohammed Afif, chef de l’unité de propagande du Hezbollah

L’armée israélienne a annoncé hier soir que des avions de combat de Tsahal ont éliminé à Beyrouth Mohammed Afif, le responsable de l’unité de propagande du Hezbollah et porte-parole du groupe terroriste libanais.

Tsahal précise dans son communiqué que Mohammed Afif a rejoint le Hezbollah dans les années 1980 et fut une figure centrale de l’organisation terroriste qui a grandement influencé l’activité militaire du Hezbollah.

Mohammed Afif était également en contact avec de hauts responsables pour promouvoir, planifier et diriger des opérations militaires.

Il a aussi ordonné aux agents du Hezbollah sur la ligne de front de transférer des documents depuis le terrain et a reçu des instructions des dirigeants de la branche militaire de l’organisation terroriste concernant la revendication d’actes terroristes, notamment le lancement d’un drone vers la résidence de Benjamin Netanyahu le 19 octobre dernier.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

