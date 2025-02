Israël en guerre : le convoi des véhicules transportant les dépouilles des quatre otages est arrivé à l’institut médical d’Abou Kabir

Le ministère israélien de la Santé vient d’annoncer que les véhicules transportant les dépouilles des quatre otages décédés, Shiri, Ariel et Kfir Bibas, ainsi que celui d’Oded Lifshitz, sont arrivés à l’Institut de médecine légale L. Greenberg d’Abou Kabir pour procéder au processus d’identification.

« Les équipes médico-légales, comprenant des pathologistes et du personnel de laboratoire, sont prêtes à achever le processus d’identification aussi efficacement et respectueusement que possible, avec la plus grande compassion pour les familles« , a déclaré le porte-parole du ministère israélien de la Santé.

Le porte-parole a également indiqué que « le ministère de la Santé réitère sa demande au public de s’abstenir de répandre des rumeurs non fondées et de se fier uniquement aux annonces officielles pour obtenir des informations. Les familles traversent une période extrêmement difficile et nous demandons de respecter leur vie privée« .

Après le processus d’identification, une annonce officielle sera donnée aux familles des défunts.

Auparavant, les cercueils sont entrés sur le territoire israélien, accompagnées par les forces de Tsahal et du Shin Bet, après leurs transferts de Gaza via la Croix-Rouge.

Les cercueils ont été soumis à un contrôle aux rayons X pour des raisons de sécurité dans le but de détecter la possible présence d’explosifs et de substances dangereuses. Les forces de sécurité israéliennes ont ensuite vérifié que toutes les serrures des cercueils ont pu être ouvertes afin qu’il n’y ait aucun retard à l’Institut national de médecine légale.

Après leurs réceptions, les cercueils ont été enveloppés d’un drapeau israélien et le grand rabbin de Tsahal, le brigadier-général Eyal Krim, a procédé à une lecture des tehilim.

Plus tôt ce matin, les terroristes du Hamas ont transféré les cercueils vers les véhicules de la Croix-Rouge, lors d’une cérémonie macabre dans le sud de Gaza à Khan Yunès, devant la population gazaouie, ou les terroristes ont exhibé les corps des quatre otages derrière une pancarte antisémite représentant Benjamin Netanyahu en vampire, et l’accusant d’avoir tué les otages. Par respect pour les familles des défunts, nous ne publierons pas ici les images de cette cérémonie.

N12 a rapporté que la Croix-Rouge a refusé de prendre part à la cérémonie du Hamas. Le groupe terroriste palestinien a ensuite menacé de stopper le transfert des dépouilles des quatre otages.

L’accord de cessez-le-feu actuellement en cours dans la bande de Gaza prévoit durant 42 jours la libération de 33 otages israéliens en échange de la libération de 1000 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, dont environ 190 purgeant des peines de 15 ans ou plus. D’autres otages israéliens devraient être libérés durant la deuxième phase. Le retrait de Tsahal de l’enclave palestinienne ainsi que les discussions concernant la future gouvernance de Gaza seront aussi mises en œuvre dans l’accord.

Pour le moment, dix-neuf otages israéliens ont été libérés durant cet accord : Romi Gonen, âgée de 24 ans, Doron Steinbrecher, âgée de 31 ans, Emily Damari, âgée de 28 ans, Liri Albag âgé de 19 ans, Karina Ariev âgée de 20 ans, Daniella Gilboa âgée de 20, Naama Levy âgée de 20 ans, Agam Berger âgée de 19 ans, Arbel Yehud, âgée de 29 ans, et Gadi Moses, âgé de 80 ans, Ofer Calderon, âgé de 54 ans, Keith Siegel, âgé de 64 ans, et Yarden Bibas, âgé de 35 ans, Eli Sharabi, âgé de 52 ans, Ohad Ben Ami âgé de 54 ans et Or Levy âgé de 34 ans, Alexander Trufanov, âgé de 29 ans, Sagi Dekel-Hen, âgé de 36 ans et Yaïr Horn, âgé de 46 ans.

Les dépouilles de quatre otages israéliens ont également été restitués à Israël : Shiri Bibas, âgé de 33 ans, Ariel Bibas, âgé de 4 ans, Kfir Bibas, âgé de 8 mois et Oded Lifshitz âgé de 83 ans.

Cinq otages thaïlandais ont aussi été libérés durant la première phase de cet accord : Sathian Suwannakhan, Pongsak Thaenna, Bannawat Saethao, Sriaoun Watchara et Surasak Lamnao.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 73 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités