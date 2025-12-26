Israël en guerre : le Hamas affirme poursuivre les recherches du corps de Ran Gvili, le dernier otage décédé à Gaza

Ghazi Hamad, un membre du bureau politique du Hamas, a indiqué que le groupe terroriste palestinien poursuit en ce moment les recherches dans la bande de Gaza pour localiser la dépouille de Ran Gvili, le dernier otage décédé dont le corps est toujours détenu dans l’enclave palestinienne.

Le membre du Hamas a également précisé que la restitution de la dépouille de Ran Gvili à Israël aura lieu dès que des informations précises sur l’emplacement du corps seront confirmées.

Les déclarations de Ghazi Hamas interviennent après que la radio militaire Galei Tsahal a informé lundi que le Hamas a sciemment ignoré les informations cruciales livrées par Israël concernant le lieu d’inhumation de Ran Gvili dans la bande de Gaza. Galei Tsahal avait aussi révélé que, selon les évaluations israéliennes actuelles, la dépouille de Ran Gvili se situerait dans l’est de la ville de Gaza, probablement dans les quartiers de Shuja’iyya ou de Zeitoun.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités