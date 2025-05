Israël en guerre : le Hamas annonce officiellement que l’otage israélo-américain Edan Alexander sera libéré aujourd’hui

Les Brigades al-Qassam, la branche armée du Hamas, ont déclaré ce matin un communiqué qu’ils allaient libérer le soldat israélo-américain, Edan Alexander, suite aux informations qui ont été annoncés hier soir dans les médias internationaux.

Les médias palestiniens ont également informé qu’un cessez-le-feu temporaire débutera à 12h00 dans la bande de Gaza et prendra fin avec la libération du soldat Edan Alexander.

Selon les informations du média saoudien Ashraq, qui se base sur les dires d’une source du Hamas, Israël a interrompu les vols de ses avions de reconnaissance, drones, avions de chasse et toutes ses opérations de combat « pour créer un passage sûr conformément à l’accord conclu entre le Hamas et les émissaires américains pour transférer et remettre l’otage Edan Alexander à la Croix-Rouge ».

Le groupe terroriste palestinien s’est aussi engagé à ne pas procéder à une cérémonie à Gaza pour la libération d’Edan Alexander. Il sera transmis directement à la Croix-Rouge.

Par ailleurs, l’envoyé spécial du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, devrait atterrir dans quelques minutes en Israël pour rencontrer le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu et le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer. Ils devraient discuter des récents développements suite à la libération d’Edan Alexander.

Plus tôt ce matin, le bureau du premier ministre israélien a publié un communiqué affirmant qu’Israël avait pu obtenir la libération d’Edan Alexander sans s’engager à un cessez-le-feu en raison du soutien des États-Unis et grâce à la pression militaire de Tsahal dans la bande de Gaza.

« La libération attendue du soldat de Tsahal Edan Alexander sans rien en retour sera possible grâce à la politique vigoureuse que nous avons menée avec le soutien du président Trump, et grâce à la pression militaire des soldats de Tsahal dans la bande de Gaza. Israël ne s’est engagé à aucun cessez-le-feu ni à la libération des terroristes, mais seulement à un couloir sûr qui permettra la libération d’Edan. Nous traversons une période critique, le Hamas s’étant vu proposer un accord permettant la libération de nos otages. Les négociations se poursuivront sous le feu, tandis que les préparatifs d’une intensification des combats se poursuivront« , a informé le bureau de Benjamin Netanyahu.

De son côté, Jihad Taha, le porte-parole du Hamas, a déclaré au média arabe que les efforts visant à libérer Edan Alexander devraient ouvrir la voie vers un cessez-le-feu complet dans l’enclave palestinienne.

« Nous avons répondu aux efforts des médiateurs et ceux de Washington pour libérer le prisonnier Edan Alexander. La libération du prisonnier israélo-américain fait partie des efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu et à ouvrir les points de passage. Nous espérons que cette étape ouvrira la voie à des négociations globales qui comprendront un cessez-le-feu complet« , a affirmé Jihad Taha.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités