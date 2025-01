Israël en guerre : le Hamas aurait accepté l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza

Selon les informations de l’Associated Press, qui se base sur les dires de deux responsables impliqués dans les négociations, le Hamas aurait accepté les termes de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

L’agence de presse américaine révèle également que le médiateur qatari a déclaré qu’Israël et le groupe terroriste palestinien étaient au « point le plus proche » de conclure un accord.

Par ailleurs, l’Associated Press a obtenu une copie de l’accord proposé, et un responsable égyptien et un responsable du Hamas ont confirmé son authenticité. Un responsable israélien a déclaré que des progrès avaient été réalisés, mais que les détails étaient en cours de finalisation. Le plan devra être soumis au Cabinet israélien pour approbation finale.

Néanmoins, un responsable israélien a déclaré au Jerusalem Post qu’aucune réponse définitive n’a été donnée par le Hamas concernant cet accord de cessez-le-feu.

L’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza prévoit durant 42 jours la libération de 33 otages israéliens en échange de la libération de 1000 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, dont environ 190 purgeant des peines de 15 ans ou plus. D’autres otages israéliens devraient être libérés durant la deuxième phase. Le retrait de Tsahal de l’enclave palestinienne ainsi que les discussions concernant la future gouvernance de Gaza seront aussi mises en œuvre dans l’accord.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 98 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités