Israël en guerre : Itamar Ben Gvir menace de quitter le gouvernement si l’accord de cessez-le-feu à Gaza est approuvé

Dans une vidéo publiée sur son compte X (anciennement Twitter), le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a appelé Betsalel Smotrich, le ministre israélien des Finances, à quitter avec lui le gouvernement israélien, si l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza est approuvé par Benjamin Netanyahu.

« L’accord qui se dessine est terrible. Je connais bien ses coordonnées : Cela comprend la libération de centaines de terroristes meurtriers des prisons, le retour des gazaouis, dont des milliers de terroristes, au nord de la bande de Gaza, le retrait de Tsahal de l’axe Netzer et le rétablissement de la menace sur les habitants de l’Otaf — ainsi effaçant ainsi les acquis de guerre obtenus avec beaucoup de sang par nos combattants jusqu’à présent dans la bande de Gaza. De plus, cela ne conduit pas à la libération de toutes les personnes enlevées et laisse à mort le sort des autres personnes enlevées qui ne sont pas incluses dans l’accord« , a déclaré Itamar Ben Gvir dans la vidéo.

Le ministre israélien a également admis que son parti Otzma Yehudit avait empêché à plusieurs reprises la conclusion d’un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

« Au cours de l’année écoulée, grâce à notre pouvoir politique, nous avons réussi à empêcher à maintes reprises que cet accord soit conclu. Cependant, depuis lors, d’autres partis se sont ajoutés au gouvernement, qui soutiennent désormais l’accord et ne constituent plus un bilan. Cela signifie que le premier ministre s’abstiendra de signer l’accord seulement si la force qui s’y oppose est suffisamment importante« , a affirmé Itamar Ben Gvir.

C’est dans cette optique que le dirigeant du parti Otzma Yehudit a demandé Betsalel Smotrich à se joindre à lui « pour coopérer pleinement contre l’horrible accord qui est en train d’être conclu, et à informer ensemble le premier ministre de manière claire et décisive que si l’accord est conclu, nous nous retirerons du gouvernement ensemble« .

Suite à la vidéo d’Itamar Ben Gvir, le Jerusalem Post a relayé les propos d’un responsable israélien critiquant les déclarations du ministre israélien de la Sécurité nationale.

« Contrairement aux affirmations du ministre Itamar Ben Gvir, la seule partie qui a réussi à empêcher un accord de libération des otages depuis novembre 2023 est le Hamas, qui est resté obstiné, tout comme de hauts responsables américains l’ont déclaré à plusieurs reprises. Ce qui a changé la position du Hamas, ce sont les succès importants d’Israël dans la guerre : l’écrasement du Hezbollah et l’élimination de Nasrallah, les frappes directes en Iran, l’élimination de Yahya Sinwar et du reste de la direction du Hamas, l’intensification de la pression militaire sur le Hamas à Gaza et la chute du régime d’Assad en Syrie. À cela s’ajoutent les importantes pressions diplomatiques exercées par le président élu des Etats-Unis, Donald Trump, sur le Hamas », a indiqué le responsable israélien.

Le Jerusalem Post a aussi annoncé ce matin que l’accord de cessez-le-feu à Gaza pourrait être annoncé aujourd’hui s’il n’y a pas de surprises de dernière minute.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 98 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités