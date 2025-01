Israël en guerre : trois otages israéliens seront libérés le premier jour de l’accord de cessez-le-feu à Gaza

Un responsable palestinien, impliqué dans les négociations, a déclaré à la BBC que trois otages israéliens seront libérés dès l’entrée en vigueur de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. La semaine d’après la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu, quatre autres otages devraient être libérés.

Durant la première phase de l’accord de cessez-le-feu à Gaza, 33 otages « humanitaires » (femmes, enfants, soldates, personnes âgées et malades) seront libérés. Ces libérations se feront via un échange : 50 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes (dont 30 condamnés à perpétuité) pour chaque soldate de Tsahal et 30 terroristes palestiniens pour chaque otage civil. Au total, Israël libérera 1000 terroristes, dont environ 190 purgeant des peines de 15 ans ou plus.

Également, durant cette phase, l’armée israélienne commencera à retirer ses troupes des zones peuplées de Gaza et autoriserait les civils gazaouis déplacés du sud à retourner au nord, mais seulement à pied par la route côtière. Les voitures, les charrettes tirées par des animaux et les camions seraient autorisés à traverser un passage adjacent à la route Salah al-Din, surveillé par une machine à rayons X exploitée par une équipe de sécurité technique qatarie-égyptienne.

L’accord prévoit aussi que les forces israéliennes resteront dans le corridor de Philadelphie et maintiendront une zone tampon de 800 mètres le long des frontières est et nord pendant la première phase, qui durera 42 jours.

Les négociations pour les deuxième et troisième phases de l’accord débuteraient le 16e jour du cessez-le-feu et devraient se concentrer sur la libération des soldats de Tsahal et hommes en âge de combattre, la restitution des corps des otages décédés ainsi que sur la future gouvernance de la bande de Gaza.

Par ailleurs, des sources proches du dossier ont informé le Jerusalem Post que l’accord de cessez-le-feu pourrait être annoncé aujourd’hui s’il n’y a pas de surprises de dernière minute.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 98 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités