Israël en guerre : le Hamas commencerait à déplacer des otages à la surface de la ville de Gaza, pour entraver la prochaine invasion de Tsahal dans la ville

Selon les informations de la chaine publique israélienne KAN, Le Hamas a commencé à déplacer certains otages à la surface de la ville de la bande de Gaza pour tenter d’entraver la future invasion des forces de Tsahal dans la ville, qui serait imminente.

Des sources palestiniennes ont indiqué à KAN que certains otages sont détenus dans des maisons tandis que d’autres sont dans des tentes.

La radio publique israélienne a également rapporté que le Hamas prépare une « embuscade légitime » aux forces israéliennes dans la ville de Gaza. Cette stratégie vise à exploiter les pertes civiles pour accroître la pression internationale sur Israël afin qu’il mette fin à son offensive.

KAN précise que le Hamas s’efforce de maintenir les habitants dans le nord de la bande de Gaza et d’empêcher leur évacuation vers le sud. Le groupe terroriste a eu recours aux menaces, aux campagnes médiatiques exhortant les habitants à rester chez eux et à la violence contre ceux qui tentent de partir, y compris les menaces d’exécution.

Ces derniers jours, dans le but de préparer son invasion terrestre, l’armée israélienne a intensifié ses frappes sur la ville de Gaza, touchant plus de 500 cibles militaires, dont des immeubles de grande hauteur convertis en infrastructures du Hamas. Parmi les cibles figuraient des bureaux de renseignement et de surveillance, ainsi que des postes d’observation intégrés dans des quartiers civils.

Par ailleurs, toujours en prévision de cette opération décisive, l’armée israélienne a émis des ordres d’évacuation pour de vastes secteurs de la ville. Les civils des zones comme le port de Gaza et le sud d’al-Rimal ont reçu l’ordre de se diriger vers le sud, en direction des zones humanitaires désignées, notamment à Khan Younès et al-Mawasi. Selon les estimations de l’ONU citées dans des rapports israéliens, plus de 280 000 Gazaouis ont déjà fui la ville de Gaza suite à ces avertissements.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités