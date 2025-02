Israël en guerre : le Hamas condamne la position de Donald Trump qui a affirmé que les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza

Sami Abu Zuhri, un haut responsable du Hamas, a déclaré à l’agence de presse londonienne, Reuters, que le groupe terroriste palestinien condamne fermement les affirmations faites hier par le président américain Donald Trump qui a annoncé que Les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza dans un avenir proche.

« Les remarques de Trump sur son désir de contrôler Gaza sont ridicules et absurdes, et toute idée de ce genre est capable d’enflammer la région« , a déclaré Sami Abu Zuhri.

Néanmoins, Musa Abu Marzouk, le chef adjoint du bureau politique du Hamas, a indiqué à l’agence de presse russe, RIA Novosti, que le groupe terroriste palestinien est « prêt à prendre contact et à discuter avec l’administration Trump ».

« Nous n’avons pas eu d’objection par le passé à des contacts avec l’administration de l’ancien président américain Joe Biden, Trump ou toute autre administration américaine, et nous sommes ouverts aux discussions avec toutes les parties internationales« , a ajouté Musa Abu Marzouk.

Les déclarations des responsables du Hamas interviennent après que Donald Trump ait annoncé hier, lors d’une conférence de presse conjointe avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche, que les États-Unis prendront prochainement le contrôle de la bande de Gaza et évacuera la population gazaouie.

Donald Trump a ajouté qu’en prenant le contrôle de Gaza, les États-Unis créeront un développement économique qui fournira un « nombre illimité d’emplois et de logements à la population de la région » et qui pourrait faire de l’enclave palestinienne « la Riviera du Moyen-Orient« .

Ce plan choc et sans précédent a suscité un véritable tollé au Moyen-Orient : Le bureau du président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a déclaré dans un communiqué qu’il « rejette catégoriquement » la proposition de Donald Trump.

« Nous ne permettrons pas qu’on porte atteinte aux droits de notre peuple, pour lesquels nous nous sommes battus pendant des décennies et avons fait de nombreux sacrifices. Ces appels représentent une violation grave du droit international. Le peuple palestinien ne renoncera pas à sa terre, ses droits et ses lieux saints. Gaza est une partie intégrante de l’État palestinien. Les droits des Palestiniens ne sont pas négociables« , a affirmé le bureau du président de l’AP.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 79 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités