Israël en guerre : le ministère israélien de la Défense impose des sanctions à une institution financière du Hezbollah

Le ministère israélien de la Défense a annoncé aujourd’hui, dans un communiqué, qu’il a imposé des sanctions contre 24 clients importants d’Al-Qard Al-Hasan, une institution financière affiliée au Hezbollah.

Le ministère israélien de la Défense a ajouté que les individus sanctionnés auraient déposé des sommes importantes à l’institution Al-Qard Al-Hassan, qui « finance directement les opérations du Hezbollah ». Ce financement a couvert les coûts d’achat d’armes, l’octroi de prêts et le paiement des salaires des agents du groupe terroriste libanais.

En outre, le ministère israélien a expliqué que ces sanctions font partie d’une stratégie économique plus large visant à perturber et à démanteler les canaux de financement du terrorisme.

« Nous ne permettrons pas au Hezbollah et à ses partisans de continuer à financer le terrorisme contre l’État d’Israël. Les sanctions économiques que j’ai imposées aujourd’hui font partie de nos efforts pour démanteler les réseaux terroristes et frapper ceux qui leur fournissent de l’oxygène financier. C’est un message clair et sans équivoque : nous atteindrons quiconque soutient le terrorisme, sur tous les fronts et par tous les moyens« , a déclaré Israël Katz, le ministre israélien de la Défense dans le communiqué.

Cette mesure du ministère israélien de la Défense fait partie d’une campagne économique en cours contre le Hezbollah et est basée sur les recommandations du Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme d’Israël (NBCTF).

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités